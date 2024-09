Palermo, Baniya: «Portare questa maglia addosso è un grande orgoglio»

Il calciatore del Palermo Rayyan Baniya ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Infortunio? Mi dispiace, ora c’è la sosta, lavoro per tornare il prima possibile. Portare questa maglia addosso è un grande orgoglio. Questa maglia si deve sentire, ogni partita si deve scendere in campo con consapevolezza. I tifosi sono fantastici, sono famosi in Italia, avevo visto tanti video. Sono contento di avere una tifoseria così numerosa. Essere convocato da Montella in nazionale è un grande sogno, ci sono stato a ottobre e spero di tornarci. Palermo è la piazza giusta».