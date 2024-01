Serie B: giovedì l’assemblea della Lega. Ci sarà anche Gravina

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie B annuncia che nella giornata di giovedì si terrà l’assemblea della Lega. Sarà presente anche Gabriele Gravina.

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata, per mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 11.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 11.30 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini 4, (ospite il presidente federale Gabriele Gravina) per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Diritti audiovisivi: Offerta al mercato per i diritti audiovisivi triennio 2024/2027, transazione Rai – Rai Com e società interessate per utilizzo diritti di archivio corrente, aggiornamento rapporti pendenti;

3) Rapporti infra Leghe;

4) Codice di Autoregolamentazione: prospettive di modifica;

5) Area marketing, digital e social media: aggiornamenti;

6) Campionato Serie BKT 2023/2024: date Play Off e Play Out; 7) Varie ed eventuali.

L’ Assemblea, sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B”.