Il campionato nazionale di Futsal è ormai ai nastri di partenza.

Sabato 9 Ottobre si disputerà la prima giornata del campionato 2021/2022 di Serie B di calcio a 5.

Presenti anche i colori rosa-nero: nel Girone H, infatti, è presente la ASD Città di Palermo C5, formazione allenata da mister Marco Cappello che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie A2 conquistando un piazzamento nella zona Playoff del torneo.

I rosa-nero sono l’unica squadra di Futsal palermitana a disputare un campionato Nazionale nel quale non mancheranno i derby: già nella prima uscita in campionato, i palermitani giocheranno contro l’Agriplus Acireale nella gara di Sabato 9 Ottobre che si giocherà presso il Palavolcan.

L’esordio in casa per la formazione palermitana è programmato per sabato 16 ottobre, presso il Palaoreto di Palermo, contro Casali del Manco