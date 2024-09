Serie B: Frosinone in vantaggio 1-0 in casa del Cittadella all’intervallo

Si è chiuso il primo tempo del match tra Cittadella e Frosinone con gli ospiti in vantaggio per 0-1. A decidere finora è stato il gol di Oyono, che al 35′ ha sbloccato la partita per i ciociari. Dopo la rete, il Frosinone ha continuato a spingere cercando il raddoppio, ma senza riuscire a concretizzare ulteriori occasioni. Il Cittadella ha faticato a reagire, lasciando il controllo del gioco agli ospiti. Secondo tempo tutto da giocare, con il Cittadella che dovrà cercare di ribaltare la situazione per rientrare in partita.

