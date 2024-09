Catanzaro, gli Ultras: “Niente striscioni o stendardi nel settore della Salernitana che ci ospiterà”

In vista dell’attesa sfida tra Salernitana e Catanzaro, che si terrà domenica 29 settembre allo stadio Arechi di Salerno, gli Ultras Catanzaro 1973 hanno diffuso una nota ufficiale rivolta ai tifosi giallorossi che prenderanno parte alla trasferta. Il comunicato, riportato da Calciosalernitana.it, pone l’accento su un tema importante: il rispetto reciproco tra tifoserie.

Nel messaggio, gli ultras invitano i sostenitori del Catanzaro, che occuperanno il settore dei Distinti, a non esporre striscioni, stendardi o “pezze”. Questa scelta viene presentata come un segno di rispetto nei confronti dei tifosi di casa, che accoglieranno i supporter della squadra ospite in un’area a loro riservata.

Ecco un estratto della nota:

“In oltre 50 anni di storia non abbiamo mai avuto paura di nessuno e mai ne avremo, ma sappiamo cosa significhi rispetto e mentalità: così come non saremmo tolleranti nel vedere striscioni altrui nei nostri settori, allo stesso modo chiediamo ai tifosi che domenica saranno nei distinti di tenere un comportamento fiero ma rispettoso.”