Serie B: Cittadella sconfitto in casa dal Frosinone, al “Tombolato” finisce 1-2. La classifica aggiornata

Il Frosinone ha conquistato una vittoria importante sul campo del Cittadella con il punteggio finale di 2-1, in una partita caratterizzata da grandi emozioni, soprattutto nel finale.

Dopo un primo tempo equilibrato, il Frosinone ha trovato il vantaggio al 35′ grazie a un colpo di testa di Anthony Oyono su calcio d’angolo battuto da Garritano. Il Cittadella ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare la via del gol nella prima frazione, con il Frosinone che è andato negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 60′, un rigore guadagnato da Ambrosino ha dato l’opportunità al Frosinone di raddoppiare. Dal dischetto si è presentato Anthony Partipilo, che ha eseguito un elegante cucchiaio per beffare il portiere Maniero e portare i suoi sul 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, il Cittadella non ha mollato. Al 70′ Claudio Cassano ha accorciato le distanze con un tap-in decisivo su cross di Magrassi. Da quel momento, la squadra di casa ha alzato il ritmo, spingendo alla ricerca del pareggio, ma la difesa del Frosinone ha retto l’assalto finale, con i ciociari che hanno rischiato poco nonostante la pressione del Cittadella.

Ecco la classifica con solo le squadre e i rispettivi punti:

1. Pisa 16

2. Spezia 12

3. Sassuolo 11

4. Cremonese 10

5. Mantova 10

6. Brescia 9

7. Südtirol 9

8. Modena 8

9. Bari 8

10. Cesena 8

11. Reggiana 8

12. Palermo 8

13. Juve Stabia 8

14. Salernitana 7

15. Cittadella 7

16. Catanzaro 6

17. Frosinone 6

18. Sampdoria 5

19. Cosenza 4

20. Carrarese 3