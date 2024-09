Secolo XIX: “Brera Holdings valuta l’acquisto dello Spezia. I dettagli sulla trattativa”

Il buon momento sul campo dello Spezia Calcio si accompagna a sviluppi rilevanti anche a livello societario. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, un interessante retroscena proveniente da New York potrebbe segnare una svolta nel futuro del club ligure. La Brera Holdings, azienda quotata al Nasdaq e specializzata nell’acquisizione di società sportive, avrebbe infatti inviato una lettera di intenti per valutare l’acquisizione del pacchetto azionario dello Spezia Calcio.

Brera Holdings, che in passato aveva tentato senza successo un’operazione simile con la Salernitana, sta attualmente procedendo con la due diligence preventiva, passaggio fondamentale per esaminare a fondo la situazione finanziaria del club prima di formalizzare un’offerta. Il gruppo americano sembra intenzionato a espandersi ulteriormente nel mondo del calcio professionistico, e lo Spezia Calcio potrebbe essere il prossimo obiettivo.

Le dichiarazioni di Brera Holdings

Nei giorni scorsi, Brera Holdings ha diffuso un comunicato nel quale ribadisce la volontà di espandersi nel calcio italiano, puntando all’acquisizione di una società di Serie B: “Questa acquisizione non solo amplia il nostro raggio d’azione, ma dimostra il nostro impegno a rendere la proprietà di squadre sportive accessibile a un pubblico più vasto. Ciò aprirà nuove strade per gli investimenti,” si legge nella nota.

Questa dichiarazione conferma l’interesse della società americana, che sarebbe già coinvolta in una trattativa con lo Spezia, iniziata durante la primavera e proseguita nei mesi estivi. Tuttavia, le negoziazioni non sono state prive di ostacoli, con vari rallentamenti nel dialogo tra le parti.

Il ruolo del fondo Capstone

Un altro elemento rilevante emerso nelle trattative riguarda il coinvolgimento del fondo Capstone, una società di gestione degli investimenti alternativi con sede a New York. Il loro ingresso nella trattativa potrebbe dare nuovo impulso alle negoziazioni, ma, secondo le fonti, siamo ancora lontani da una conclusione definitiva.

Anche La Nazione ha riportato come le voci di una possibile cessione societaria dello Spezia siano tornate a circolare, anche se dalla sede di Via Melara, dove si trova il club, non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali.

Il futuro dello Spezia Calcio

Se l’operazione dovesse andare in porto, lo Spezia Calcio potrebbe entrare in una nuova fase della sua storia, con una proprietà ambiziosa e proiettata a investimenti futuri. Tuttavia, le trattative sono ancora in corso e solo il tempo dirà se Brera Holdings riuscirà a concludere l’affare e dare il via a una nuova era per il club ligure.