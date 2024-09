Serie B, Cittadella-Frosinone 1-2: gli highlights del match

Il Frosinone ha conquistato una vittoria importante nel match di Serie B contro il Cittadella, terminato 1-2. Gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Oyono. Nella ripresa, Partipilo ha raddoppiato il risultato segnando il 2-0 su calcio di rigore. Nonostante il tentativo di rimonta del Cittadella, con il gol di Cassano, i veneti non sono riusciti a trovare il pareggio. La partita si è conclusa con la vittoria del Frosinone, che continua così la sua corsa in campionato.

Ecco gli highlights: