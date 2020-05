Sarà la settimana decisiva. Il calcio attende con ansia l’esito dell’incontro tra il ministro Spadafora e i vertici federali. Tutto si decide giovedì 28 maggio.

Sullo sfondo i club lavorano per farsi trovare pronti, in caso di ok definitivo.

Allenamenti individuali e test per tutti, da qualche giorno la Città dello Sport di Ferentino ha riaperto i cancelli.

La rosa di mister Nesta lavora divisa in tre maxi gruppi da dieci, due la mattina e uno il pomeriggio.

La scorsa settimana tutti sono stati sottoposti ai test sierologici.

Due componenti della rosa giallazzurra erano risultati positivi ma il doppio tampone, effettuato nel giro di poche ore, ha dato per fortuna esito negativo.

Nessun problema quindi e ripresa regolare degli allenamenti, per qualche giorno ancora in forma individuale, programmata per lunedì.

In attesa del vertice decisivo.