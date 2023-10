In una lunga intervista concessa a “La Gazzetta di Reggio”, l’ex allenatore del Lecco, Luciano Foschi, ha parlato anche delle sue favorite in merito al campionato di Serie B. Ecco le sue parole:

«In questo momento Palermo, Venezia e Parma sono sicuramente le principali protagoniste di questo momento, ma a lungo andare il cammino può sorridere anche a squadre come Cremonese e Catanzaro. C’è grande equilibrio perchè ci sono squadre di valore, fino all’ultimo non si sa chi salirà in Serie A».