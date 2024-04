Serie B: Como avanti 1-0 sul Bari all’intervallo, pari in Cremonese-Ternana. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie B. Tsadjou, scelto dal primo minuto al posto di Coda, porta in avanti i suoi nei confronti di una Ternana che però ha la forza di reagire e la riprende con Favilli. Pisa avanti 2-0 sulla Feralpi grazie a Valoti prima e Arena poi. Gabrielloni al 38′ regala il vantaggio al Como sul Bari per 1-0. Nessuna rete in Cittadella-Ascoli e Sampdoria-Sudtirol.

Di seguito i parziali:

Cittadella-Ascoli 0-0

Como-Bari 1-0 (Gabrielloni 38′)

Cremonese-Ternana 1-1 (Tsadjou 6′; Favilli 17′)

Pisa-Feralpisalò 2-0 (Valoti 18′; Arena 38′)

Sampdoria-Sudtirol 0-0