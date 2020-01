Sono state ufficializzate le formazioni di Chievo e Perugia, squadre che scenderanno in campo alle ore 18:00 per il match valevole per il ventesimo turno di Serie B. Ecco qui di seguito le formazioni:

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Cesar, Leverbe, Cotali; Segre, Giaccherini, Obi; Vignato; Meggiorini, Djordjevic. PERUGIA (3-5-2): Vicario; Sgarbi, Carraro, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Buonaiuto.