Serie B: Cesena-Cittadella visibile gratuitamente su DAZN

Cesena-Cittadella sarà la gara della 21esima giornata di Serie B, in programma domenica 12 gennaio alle 17:15, che sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. Una sfida – si legge sul sito della Lega – che promette scintille tra due squadre determinate a conquistare i tre punti per scalare la classifica. I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

