Serie B, cambiano gli orari dei posticipi del sabato e della domenica

Manca meno di una settimana al ritorno in campo della Serie B, con un campionato che, come sempre, ha preso il via in modo entusiasmante e si preannuncia altamente competitivo fino alla fine.

La vera novità di questa stagione, però, riguarda il calendario delle partite. Oltre al classico anticipo del venerdì e alle sfide delle 15, un orario introdotto di recente rispetto agli anni scorsi in cui si giocava alle 14, cambia anche l’orario dei posticipi. Le gare del sabato e della domenica non si disputeranno più alle 16:15, bensì alle 17:15, un nuovo slot che rappresenta una piccola rivoluzione per la Serie B.