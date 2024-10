Castori: «Cremonese e Palermo squadre più in ritardo»

L’allenatore Fabrizio Castori è stato intervistato da Alessio Alaimo su TMW esprimendosi su vari temi, dalla A alla B e su Rino Foschi premiato alla Palermo Football Conference.

«Faccio una premessa: sono contento che a Rino Foschi sia stato premiato a Palermo con un riconoscimento alla carriera. È stato il mio mentore. E il premio è più che meritato».

Serie A: Napoli da Scudetto? «Sicuramente è da Scudetto. Insieme all’Inter è la più accreditata. Anche la Juve, ma ha fatto troppi pareggi. Gli organici di Napoli e Inter sono superiori a tutti, ma pure il Milan ha una bella rosa. I rossoneri però dovrebbero trovare maggiore equilibrio. Nel derby mi hanno impressionato. Queste quattro si giocheranno lo Scudetto. La Juve è giovane, ha futuro».

Al momento brillano Lazio ed Empoli. «Lazio ed Empoli giocano bene: danno profondità alla manovra, sono concrete. L’Empoli oggi sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative».

Qualcuno invece delude… «Roma, Fiorentina e Bologna sono in ritardo. Hanno cambiato allenatore e quindi occorre un minimo di tempo per assestarsi».

In B brilla il Pisa. «È partito forte ma non mi sorprende. È una piazza importante e da diverso tempo ha ambizioni. Pippo Inzaghi ci ha abituato a queste partenze di grande livello. Da capire se riuscirà a tenere il ritmo. Lo Spezia ha dato continuità e confermato il progetto tecnico: questo si sta rivelando positivo. Lo Spezia terrà botta fino alla fine. Il Sassuolo è una corazzata, l’ho visto sabato e mi ha fatto un’ottima impressione. Mi sorprende l’esonero di Stroppa a Cremona: insieme al Palermo i grigiorossi sono le squadre più in ritardo. Ma l’esonero di Stroppa è affrettato. Anche se Eugenio Corini conosce bene la categoria e farà bene».

Sorpresa: la Juve Stabia. «È la rivelazione del campionato di B. Pagliuca è un ottimo allenatore e non è molto sponsorizzato. Sono contento che stiano facendo bene».