Serie B: Bari, adesso è incubo playout. Vola la Sampdoria. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano le gare di serie B giocate alle ore 16:15. Il Bari è stato sconfitto in casa dalla Sampdoria per 1-0 e ora vede da vicino l’incubo playout. I doriani in zona playoff.

Ecco i risultati finali e la classifica aggiornata:

Bari-Sampdoria 0-1

Cittadella-Modena 1-1

Reggiana-Spezia 0-0

LA CLASSIFICA:

Parma 65

Venezia 57

Cremonese 56

Como 55

Palermo 49

Catanzaro 49

Sampdoria 40

Brescia 39

Cittadella 38

Südtirol 38

Pisa 37

Reggiana 37

Modena 37

Cosenza 34

Bari 34

Ternana 32

Spezia 31

Ascoli 28*

Feralpisalò 27

Lecco 21*