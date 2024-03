Parma, Estevez: «Non dobbiamo pensare alla A»

Il centrocampista del Parma Nahuel Estevez è intervenuto nella conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Quando si avvicina il finale di campionato tutte le partite sono toste. Molte squadre lottano per la promozione o per la salvezza. Bisogna tenere duro. La Serie B è dura e difficile, può capitare di tutto. Noi dobbiamo essere pronti per evitare sorprese. Abbiamo sofferto sempre da squadra e abbiamo ottenuto un risultato molto importante per noi. Io sono qua per aiutare la squadra, è la cosa più importante. Ricopro un ruolo più difensivo, abbiamo tanti altri giocatori di qualità. Il gol però serviva alla squadra. Abbiamo giocato bene anche contro squadre di Serie A, ma non è ancora il momento di pensarci. Dobbiamo continuare su questa strada. Quando mi posso inserire, lo faccio senza problema. Il mister mi ha inserito un po’ più indietro e mi sento benissimo. Faceva caldo, i ragazzi nel primo tempo hanno fatto molto bene. Abbiamo fatto un gran bel primo tempo. Bisogna adattarsi».