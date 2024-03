Como, Gabrielloni: «Obiettivo serie A ma non dipende da noi»

Il centravanti del Como Alessandro Gabrielloni ha parlato in mixed-zone dopo la vittoria contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Un pomeriggio molto positivo, mi mancava il gol e sono felice di essermi sbloccato. Dal campo direi che il pallone fosse già entrato e lo sento mio. Detto ciò segnare sotto la curva è sempre un’emozione unica, a maggior ragione dopo un lungo periodo di assenza e contro una squadra difficile da affrontare come il Pisa. Poi sono arrivate notizie positive da Bolzano, ma noi pensiamo una gara alla volta perché non dipende solo da noi e proveremo a vincere tutte le gare che abbiamo ancora davanti. Ora però arriva un po’ di riposo perché è stato un periodo molto intenso. Stiamo facendo il nostro, giocando un buon calcio e ci crediamo anche se non dipende solo da noi. L’obiettivo è quello della Serie A, ormai lo sanno tutti».