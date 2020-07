La Spal già retrocessa fa visita al Verona, che lotta per l’8° posto in Serie A al momento occupato dal Sassuolo, in quella che sarà l’ultima partita al Bentegodi per Giampaolo Pazzini, che ieri ha annunciato l’addio ai gialloblù. Queste le formazioni ufficiali decise da Juric e Di Biagio.

Verona: Radunovic; Faraoni, Gunter, Dimarco; Borini, Amrabat, Veloso, Lazovic; Eysseric, Pessina; Di Carmine. PANCHINA: Silvestri, Berardi, Badu, Stepinski, Pazzini, Verre, Lucas, Zaccagni, Terraciano, Salcedo. All. Juric.



Spal: Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Tunjov. All. Di Biagio.