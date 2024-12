Serie A: Venezia sconfitto a Napoli, al Maradona finisce 1-0. La classifica aggiornata

Una partita tesa e combattuta al Maradona si è conclusa con una vittoria di misura per il Napoli, che ha superato il Venezia per 1-0 grazie a un gol di Raspadori all’79’.

Il match si è presentato fin dalle prime battute come un confronto tattico serrato, con il Napoli che ha dominato il possesso palla ma ha trovato difficoltà a penetrare la solida difesa veneziana. Nonostante numerose occasioni create, la squadra di casa ha dovuto attendere fino agli ultimi minuti della partita per trovare la via del gol.

Il momento decisivo è arrivato quando Raspadori, subentrato dalla panchina, ha raccolto un pallone al limite dell’area di rigore e, con un destro preciso e potente, ha battuto il portiere avversario. Il gol ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani, che hanno visto la loro squadra prendere i tre punti in una partita che sembrava destinata a finire in parità.

Ecco la classifica aggiornata

Atalanta – 41 punti

Napoli – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 35 punti

Fiorentina – 31 punti

Juventus – 31 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 26 punti

Udinese – 24 punti

Torino – 20 punti

Roma – 19 punti

Empoli – 19 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti