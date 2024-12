Serie A: Dybala risponde a Reijnders, all’intervallo è 1 a 1 in Milan-Roma

Due reti, diverse emozioni e clima infuocato. Succede di tutto nel primo tempo di Milan-Roma, concluso sul risultato di 1 a 1. Dopo un avvio molto convincente da parte dei giallorossi, è la squadra rossonera ad andare in vantaggio con il solito Reijnders, che finalizza un ottimo contropiede. Successivamente Morata si divora il gol del raddoppio e, subito dopo, la Roma non perdona: sponda di Dovbyk e rete di Dybala. Entrambe le formazioni giocano a viso aperto, commettono diversi falli e danno vita ad una partita fisica. Ed è nei minuti finali della prima frazione di gioco che il Milan chiede un rigore e Fonseca si fa espellere per proteste.

