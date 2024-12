Serie A: un pareggio che non fa felice nessuno, Milan-Roma termina 1 a 1. La classifica aggiornata

A San Siro succede tutto nel primo tempo: alla rete di Reijnders risponde Dybala. Termina dunque sul risultato di 1 a 1 il match della 18esima giornata di Serie A tra Milan e Roma: un risultato che non aiuta nessuna delle due, chiamate oggi ad un’importante reazione per smuovere la classifica. Nonostante le loro difficoltà, le due squadre danno vita ad una partita vivace e intensa. I rossoneri la sbloccano subito con il centrocampista olandese e si divorano il raddoppio con Morata. Subito dopo Dovbyk, che aveva colpito un palo, fa sponda a Dybala e il risultato torna sulla parità. Ritmi vivaci anche nella ripresa, con Chukwueze che prima impegna Svilar e poi chiede il cambio per un problema muscolare. Nei minuti finali meglio i giallorossi, che colpiscono anche una traversa con Shomurodov. Con questo pareggio il Milan rimane lontano dalla zona Champions, mentre la Roma non riesce più di tanto a compiere importanti passi in avanti in classifica.

Ecco la classifica aggiornata

Atalanta – 41 punti

Napoli – 41 punti

Inter – 40 punti*

Lazio – 35 punti

Fiorentina – 32 punti*

Juventus – 32 punti

Bologna – 28 punti*

Milan – 27 punti

Udinese – 24 punti

Torino – 20 punti

Roma – 20 punti

Empoli – 19 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Lecce – 16 punti*

Como – 15 punti*

Verona – 15 punti*

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

* Una partita in meno

** Due partite in meno