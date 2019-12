Il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di serie A tra Udinese e Cagliari si è appena concluso con il punteggio di 1-2. Nel primo tempo è arrivata la rete di De Paul per i padroni di casa. Nella ripresa invece, al minuto 84′ Joao Pedro aveva pareggiato i conti per i sardi, ma Okaka ha realizzato la rete decisiva un minuto dopo regalando la vittoria ai suoi.