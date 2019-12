Un giocatore che alla Juventus è arrivato con tutti i buoni propositi ma che ha deluso le aspettative anche causa infortuni è senza dubbio Marko Pjaca. Il giocatore croato si è fatto male a entrambe le ginocchia e così non ha reso né in bianconero né allo Schalke 04 e alla Fiorentina, squadre dove era stato mandato in prestito dai bianconeri. Nelle ultime giornate si è seduto in panchina ma a gennaio si prospetta per lui la cessione in prestito. Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, sulle tracce del croato vi sarebbero Verona, Genoa e Atalanta. Si attendono novità nei prossimi giorni sul futuro del giocatore.