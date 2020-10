Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, i rossoneri la sbloccano ad inizio ripresa.

Al 57′ Calhanoglu pennella su punizione e Leao ha la meglio sulla marcatura di Chabot, ci mette la suola e supera Rafael. Rotto il ghiaccio la partita è in discesa, lo Spezia non può più limitarsi alle ripartenze e viene punito con un uno-due da ko: al 76′ Théo Hernandez ruba palla al neo entrato Agudelo, si invola sulla sinistra e scarica un diagonale sul quale il portiere non può nulla. Altri due minuti e Saelemaekers dalla destra pennella sull’out opposto, Kessié (entrato a gara in corso) sovrasta Maggiore e mette in mezzo per un liberissimo Leao che di suola firma la sua prima doppietta in rossonero. 3-0 il finale.