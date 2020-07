Penultima gara in programma in questa 33esima giornata del campionato di serie A. Sfida salvezza delicatissima all’Olimpico-Grande Torino fra i ragazzi di Longo ed il Genoa, alla ricerca di punti importanti per sfruttare il più possibile lo stop del Lecce, sconfitto ieri sera 1-3 dalla Fiorentina. I rossoblu però al termine dei primi 45 minuti sono in svantaggio per 1-0, decisiva per il momento la rete di Bremer su assist da calcio d’angolo di Verdi.