Damiano Tommasi ha parlato a “Radio Anch’io Sport”, su “Radio 1”. «Parlare degli stipendi dei calciatori è un segnale che testimonia di come non siamo allineati col resto del Paese. Si sta parlando delle mensilità di marzo, che scadono il 20 aprile, di una ripresa di cui non si sa ancora nulla, di danni che non sono ancora stati calcolati. Parlano fra di loro senza confrontarsi con i propri dipendenti. Questo è l’ultimo dei problemi nell’Assemblea di Lega in programma domani. Non sono così ottimista che ci si riesca ad allineare alla situazione del Paese» ha detto. Intanto, è previsto per oggi alle ore 14 il Consiglio direttivo dell’Assocalciatori, da cui dovrebbe uscire la posizione ufficiale in merito al taglio degli stipendi e al proseguimento o meno della stagione.