Serie A: succede di tutto all’Olimpico, l’Inter la ribalta e passa per 2-4 sulla Roma. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Roma e Inter. All’Olimpico va in scena una gara spettacolare con i padroni di casa che riescono a terminare il primo tempo in vantaggio per 2-1, grazie alle reti di Mancini ed El Sharaawy, nel secondo tempo però l’Inter la ribalta grazie a Thuram al 49′ e all’Autogol di Angelino al minuto 56′ prima del gol partita realizzato al 90+3′ da Bastoni.

Di seguito il risultato finale e la classifica aggiornata:

Roma-Inter 3-2 (Acerbi 17′; Mancini 28′; El Shaarawy 45′; Thuram 49′; aut. Angelino 56′; Bastoni 90+3′)

Inter 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Lazio 37

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 19

Udinese 19

Cagliari 18

Verona 18

Salernitana 13