Evento a suo modo “storico” Serie A nel weekend di calcio che sta per prendere il via. La 23esima giornata comincerà questa sera alle 18:30, con Fiorentina-Spezia, e si concluderà lunedì alle ore 20:45 con la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Crotone.

Nel mezzo, uno spezzatino completo: 10 gare in 10 orari diversi, spalmati su quattro giorni, per quella che è una “prima volta” nel massimo campionato italiano di calcio (successe anche nella scorsa stagione, ma la giornata fu spezzata prima del lockdown con i recuperi successivi e si trattò dunque di una decisione forzata).





La scelta di non far giocare le partite in contemporanea è anche motivata da ragioni legate al bando per i diritti tv della Serie A. Il sistema “pick” con il quale Dazn e Sky si sono spartite 20 big match a inizio anno prevede infatti che le gare scelte in quella sede vengano trasmesse senza altri incontri in contemporanea.

Con il Milan di rientro dalla trasferta di giovedì in Europa League, e con Dazn che ha a disposizione gli slot di sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15, la soluzione a “spezzatino” era l’unica disponibile, liberando la domenica pomeriggio per lasciare spazio alla stracittadina milanese.

Ecco il programma completo:

Fiorentina-Spezia, venerdì ore 18:30

Cagliari-Torino, venerdì ore 20:45

Lazio-Sampdoria, sabato ore 15:00

Genoa-Verona, sabato ore 18:00

Sassuolo-Bologna, sabato ore 20:45

Parma-Udinese, domenica ore 12:30

Milan-Inter, domenica ore 15:00

Atalanta-Napoli, domenica ore 18:00

Benevento-Roma, domenica ore 20:45

Juventus-Crotone, lunedì ore 20:45