La decima giornata di Serie A sarà aperta dalla partita tra Spezia e Lazio, in programma oggi alle 15 allo stadio ‘Manuzzi-Orogel’ di Cesena (ultima partita in campo neutro per la formazione di Vincenzo Italiano). Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano





LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. Allenatore: Inzaghi