Serie A, Sorrentino: «Lotta salvezza, il Sassuolo di Ballardini lo vedo in difficoltà»

Stefano Sorrentino è stato ospite di Maracanà, rubrica di TMW Radio. L’ex portiere del Palermo ha parlato di diversi argomenti inerenti al campionato di Serie A.

«Lotta salvezza? Mister Baroni non lo conosco, mi sembra però una bravissima persona e bisogna fargli i complimenti per quello che sta facendo negli ultimi anni, non solo col Verona. Vedo il Sassuolo in difficoltà, per diversi fattori. Mister Ballardini è bravo in certe situazioni ma lì non sono abituati a lottare per la salvezza. Però anche l’Udinese non se la passa benissimo e ha troppi stranieri. Avere uno zoccolo italiano in più aiuterebbe in certe situazioni».

Sulle parole di Luis Alberto:

«E’ uno sfogo a caldo, sicuramente da compagno di squadra mi sarei arrabbiato. Siamo contestati dopo il derby, indossavi la fascia di capitano e certe parole danno fastidio. Le modalità non sono state belle. Mi metto nei panni della società che gli ha rinnovato per 5 anni poco fa, dire che te ne vai e lasci i soldi non va bene. Ha ragione Lotito, porti la squadra che paga il cartellino e può andare via. La questione Felipe Anderson anche credo sia collegata. C’è un po’ di amarezza nel gruppo».