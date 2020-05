Slitta ancora la ripresa degli allenamenti collettivi. Stando a quanto riferito da “Ansa.it”, dopo il Consiglio di Lega di oggi non è ancora arrivato l’ok per il ritorno in campo delle squadre di Serie A. Manca infatti l’ultima parola del Comitato tecnico-scientifico che dovrà validare le ultime linee guida relative agli sport di squadra. «La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente lunedì – ha dichiarato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora all’ANSA – e secondo il punto E del nuovo dpcm finché non c’e’ il visto del comitato valgono le regole precedenti». Il “punto E” descritto dal numero uno dello sport specifica infatti che servirà l’ok da parte del Comitato tecnico-scientifico per dare il via libera agli allenamenti collettivi che, a questo punto, potrebbero scattare non più da lunedì 18 maggio bensì da martedì 19, come descritto grazie agli ultimi aggiornamenti. Ancora qualche ora di attesa dunque per il ritorno in campo delle squadre di Serie A: la ripresa però è sempre più vicina.