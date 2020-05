Intervenuto ai microfoni di “BeIN Sports”, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato della decisione della Francia di fermare il campionato di calcio per questa stagione: «Per noi, l’importante è sapere chi è campione, secondo, terzo e quarto. La mia opinione sull’annullamento della stagione così anticipatamente? Non è una cosa ideale perché molti hanno dimostrato che si può giocare, ad eccezione di alcuni campionati. Ma spetta al governo dire cosa possono fare i club. Rispetto questa decisione, noi della Uefa non siamo stati interpellati, perciò ne possiamo solo prendere atto, poiché è stata presa da diversi organismi in Francia».