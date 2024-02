Serie A: si studia il lancio della nuova piattaforma Serie A+

Secondo Calcio e Finanza, la Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea tra i club del massimo campionato italiano, che si riuniranno lunedì 26 febbraio per discutere vari tematiche.

Si discuterà del calendario internazionale per il prossimo ciclo triennale 2024-2027, e anche su un eventuale informativa per il lancio della piattaforma Serie A+. Una novità per il massimo campionato italiano, che sarà presentata ai club in occasione proprio dell’assemblea. L’obiettivo del lancio è quello di riunire una serie di attività di marketing della Lega Serie.