Serie A, lotta salvezza: Salernitana spacciata secondo i bookmakers, a rischio il Cagliari. Le quote aggiornate

Aggiornate le quote che riguardano la lotta salvezza in serie A.

Secondo i bookmakers la quota retrocessione della Salernitana è crollata a 1,07, su Goldbet e Better, seguiti dal Verona, offerto a 1,60 dopo il pareggio contro la Juventus.

Per quanto riguarda il Cagliari di Ranieri il ritorno in Serie B è quotato 1,65. La cura Nicola continua a portare frutti all’Empoli: la retrocessione dei toscani sale a 2,25. Situazione difficile anche in casa Sassuolo (retrocessione a 2,50) e il Frosinone (a 3).