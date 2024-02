‘Conte davanti a tutti’: svelato il futuro del tecnico salentino | È lui il vero obiettivo

Quale sarà il futuro dell’ex tecnico della Juventus? Tutti provano a dire un nome ma intanto crescono le quotazioni di una piazza ben precisa.

Antonio Conte non passerà ancora molti mesi da spettatore del campionato di Serie A. Lo hanno pizzicato in tribuna durante Torino-Lecce in un atteggiamento che tradiva ogni emozione, a metà tra l’interessato e il preoccupato.

Il capoluogo piemontese potrebbe essere stato il luogo di un incontro con la Juventus? Se così fosse avrebbe senso pensare a un futuro diverso dal presente. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri intanto non sa più vincere. Il pareggio contro il Verona è oro per la squadra di Baroni.

Il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato e sono questi mesi in cui chiudere accordi per l’inizio della prossima stagione. Per l’ex ct della nazionale italiana la strada per il rientro sembra spianata ma dove allenerà?

Il futuro del tecnico salentino non dovrebbe essere più un rebus perché ci sono almeno tre club che lo avrebbero contattato per affidargli rose e speranze. Ora tocca al diretto interessato scegliere il progetto più in linea con le sue caratteristiche. L’obiettivo, anzi l’ossessione è sempre la stessa: la vittoria.

Corsa a tre per il tecnico

Napoli, Juventus e Milan stanno vivendo momenti diversi e possono essere le piazze ideali per accogliere Antonio Conte. Chi vuole vincere subito? Il tecnico salentino sfoglia la margherita anche se ci sarebbe un club più avanti degli altri.

A Conte servono passione e controllo per fare bene. Nel calcio la prima conseguenza di un lavoro maniacale, quasi ossessivo, è proprio quella vittoria che resta l’unica stella polare per tecnici con questo tipo di percorso alle spalle.

Ecco chi è in vantaggio

L’intreccio di mercato coinvolge anche la posizione di un tecnico emergente come Thiago Motta che con il lavoro si è meritato la possibile chiamata di una big. Massimo Orlando ha parlato a TMW della situazione che coinvolge questi due tecnici, provando a ipotizzare quello che sarà il loro futuro.

Ecco le sue parole: “Se vuoi tornare a vincere l’idea Conte è sempre la migliore. Lo metto sempre davanti a tutti e penso che il Milan ci abbia già fatto un pensierino. Thiago Motta lo vedrei bene alla Juventus perché spero che Conte vada al Milan“. Prima ancora di dare il via alla prossima stagione i tifosi possono provare a immaginare il loro destino. L’obiettivo è come sempre la vittoria.