“Aspettano solo l’annuncio”: esonero Pioli, decisione in queste ore | Lo stanno mandando via

Parole clamorose rivelato sul futuro del tecnico emiliano, che adesso pare sempre più vicino a dove svuotare il proprio armadietto a Milanello.

La 25esima giornata di Serie A si è conclusa nella serata di domenica con il posticipo tra Monza e Milan. La sfida contro ogni pronostico si è conclusa con il risultato di 4-2 in favore dei padroni di casa. Una vittoria netta dunque dei brianzoli, maturata già nella prima frazione di gioco, conclusasi sul 2-0. I rossoneri invece non riescono a dar seguito agli ultimi buoni risultati ottenuti, subendo un passivo pesante contro una squadra nettamente alla portata.

Ancora una volta poi, come spesso accade in questi casi, a finire nell’occhio del ciclone è l’allenatore. Stefano Pioli, dopo le aspre critiche ricevute nei mesi scorsi, è stato ancora bersagliato a causa di alcune scelte di formazione rivedibili. Il tecnico emiliano infatti ha escluso dai titolari nomi importanti come Leao, Pulisic, Giroud e Reijnders. Scelte rivelatesi pessime vista la sconfitta.

Di conseguenza dopo la debacle del Brianteo si è ricominciato a parlare con grande insistenza di un suo possibile esonero, e nelle ultimissime ore è arrivato un annuncio davvero da non credere, secondo cui mancherebbe solo l’ufficialità per sancire l’addio dell’ex allenatore di Inter e Lazio.

Rivelazione importante sul futuro del tecnico

In seguito alla pesante sconfitta con il Monza, diversi tifosi rossoneri sono tornati a sperare in un esonero di Stefano Pioli. A conferma di ciò è arrivato un post di un utente di Twitter, il quale sul proprio account ha scritto: ”Intanto tutti i milanisti che aspettano l’annuncio di Fabrizio Romano che conferma ufficialmente l’esonero di Pioli a fine stagione”.

L’utente in questione non si è capito in realtà se fosse o meno milanista, ma il suo post rappresenta a suo dire un po’ lo stato d’animo di tutti i supporters del Diavolo, che dunque vogliono un cambio di guida tecnica.

Pioli-Milan, addio sempre più probabile

Sebbene la società ha sempre riposto assoluta fiducia nel tecnico emiliano, le cose al termine della stagione dovrebbero cambiare del tutto.

Pioli guiderà la squadra fino a fine anno, ma dopodiché riceverà il benservito da parte del club sette volte campione d’Europa, il quale secondo alcune indiscrezioni si è già messo alla ricerca di un nuovo allenatore. I rumors sono parecchi, e vedono i profili di Conte, Thiago Motta e Lopetegui in lizza per un posto.