E’ in programma alle 18:30 l’ultima partita del ventiseiesimo turno di Serie A tra Sassuolo e Brescia, prima del Consiglio straordinario della FIGC che si terrà domani. La squadra di De Zerbi è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma risalente al 16 febbraio. Gli uomini di Diego Lopez, invece, lo scorso 21 febbraio hanno giocato il loro ultimo match in casa contro il Napoli, terminato con il risultato di 2-1 per gli azzurri.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Djuricic, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

PANCHINA: Pegolo, Marlon, Defrel, Peluso, Obiang, Muldur, Raspadori, Chiriches, Haraslin, Magnani, Ghion, Kyriakopoulos.

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé.

PANCHINA: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Donnarumma, Torregrossa, Mangraviti, Skrabb, Romulo.