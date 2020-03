Il patron del Licata, Scimonelli, ha parlato a “La Sicilia”, ecco le sue parole: «Le porte chiuse avrebbero comportato la perdita di incassi fondamentali per una società come la nostra. Il problema adesso diventa quando recuperare. Gli infrasettimanali vorrebbero dire minori incassi. Ovviamente c’è da considerare anche l’attuale psicosi che di per sé comporta già una riduzione di movimenti di persone e quindi accessi allo stadio».