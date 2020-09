Al termine dei 90 minuti di gioco Roma-Juventus è terminata col punteggio di 2-2.

Il primo tempo lo ha chiuso in vantaggio la Roma per 2-1 grazie alla doppietta di Veretout. Per la Juve il gol su rigore di Ronaldo.

Nella ripresa Rabiot viene espulso lascia i suoi compagni in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus agguanta il pari ancora una volta grazie al fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo grazie un perentorio colpo di testa in area di rigore, fissando il risultato sul 2-2.