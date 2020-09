Al termine dei primi 45 minuti di gioco Roma-Juventus si trova sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Sblocca il match Veretout per la Roma su calcio di rigore, nei minuti di recupero Ronaldo pareggia i conti sempre su rigore, 1-1. Pochi istanti prima del duplice fischio dell’arbitro, in contropiede segna ancora la Roma con Veretout, doppietta per lui.