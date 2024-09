Serie A, Roma avanti 1 a 0 sull’Udinese: all’intervallo la decide Dovbyk

Si è appena concluso sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Roma-Udinese, match della quinta giornata di Serie A. In un clima di protesta per via dell’esonero di De Rossi e per la partenza stagionale molto a rilento, i giallorossi sono avanti grazie alla rete di Artem Dovbyk, innescato da El Shaarawy e cinico a punire Okoye. Per il resto, gara sin qui molto equilibrata con le due squadre che provano a proporre le loro idee di gioco ma faticano a creare vere e proprie occasioni.

Continue Reading