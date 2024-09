Serie A: ritmi blandi al Castellani. Reti inviolate all’intervallo tra Empoli e Juventus

Termina con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Empoli-Juventus, match della quarta giornata di Serie A. Allo stadio Carlo Castellani sono andati in scena 45 minuti a ritmi molto bassi in cui le due squadre hanno fatto fatica a creare occasioni pericolose. Da segnalare solamente una palla gol per parte: al 33′ ci ha provato Lorenzo Colombo, con un tiro che ha sfiorato la traversa, mentre qualche minuto dopo Federico Gatti, sul calcio d’angolo battuto da Koopmneirs, trova l’opposizione di Vasquez.

Continue Reading