Serie A, l’Empoli rallenta la corsa della Juventus: al Castellani i bianconeri non vanno oltre lo 0 a 0. La classifica aggiornata

Continua a resistere l’imbattibilità del nuovo Empoli di D’Aversa. Dopo aver pareggiato con il Monza e il Bologna, con in mezzo la vittoria per 2 a 1 in casa della Roma, i toscani riescono a fermare anche la Juventus. Allo stadio Carlo Castellani i bianconeri non vanno oltre lo 0 a 0 e rallentano la propria corsa. Dopo un primo tempo monotono, nella ripresa gli uomini di Thiago Motta ci provano due volte con Vlahovic ma non basta per impensierire i padroni di casa, molto organizzati a respingere gli assalti dei piemontesi. Le due squadre, dunque, si dividono la posta in palio e ottengono un punto a testa, che permette alla Juventus di ritornare, momentaneamente, in vetta alla classifica a +1 sull’Inter, impegnata domani sera sul campo del Monza.

CLASSIFICA

1. Juventus 8*

2. Inter 7

3. Torino 7

4. Udinese 7

5. Verona 6

6. Napoli 6

7. Empoli 6*

8. Lazio 4

9. Parma 4

10. Genoa 4

11. Fiorentina 3

12. Atalanta 3

13. Lecce 3

14. Bologna 3

15. Milan 2

16. Monza 2

17. Roma 2

18. Cagliari 2

19. Como 2

20. Venezia 1

*Una partita in più