Serie A: richiesta una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno

Il nuovo Mondiale per club, in programma il 15 giugno, potrebbe cambiare alcuni scenari del calciomercato estivo. Dopo il primo passo fatto dalla FIFA, che consentirà alle associazioni affiliate dei club partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per club di aprire la loro finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025, anche la Serie A si è mossa in merito. Infatti la lega della massima serie italiana, in data odierna, giovedì 21 novembre, ha chiesto ufficialmente di poter avere una sessione di mercato anticipata dal 1 al 10 giugno, in modo da poter far giocare il Mondiale per club ai nuovi tesserati. Adesso si aprirà un tavolo di lavoro e discussione per valutare questa richiesta: la decisione finale spetterà al Consiglio Federale.

