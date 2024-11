Serie A 2025/26, la proposta ai club: campionato al via il 23 agosto

Nella giornata di ieri, i rappresentanti dei 20 club di Serie A si sono riuniti insieme alle direzioni sportive per affrontare un tema cruciale per il prossimo anno calcistico: il calendario della stagione 2025/26. Un’annata che sarà influenzata dalla conclusione, a metà luglio, del nuovo Mondiale per Club, il prestigioso torneo FIFA che vedrà coinvolte squadre di tutto il mondo, tra cui l’Inter e la Juventus, rappresentanti italiane nella competizione.

Proposta di inizio stagione

Al centro del dibattito, la proposta di far partire il campionato di Serie A nel weekend del 23-24 agosto 2025. Questa soluzione è stata accolta positivamente anche da Inter e Juventus, nonostante il loro impegno nel Mondiale per Club, previsto negli Stati Uniti. La necessità di coordinare gli impegni internazionali con il regolare svolgimento delle competizioni nazionali è stato uno dei punti cardine della riunione.

Competizioni internazionali e date del mercato

La discussione si è ampliata anche ai calendari delle competizioni UEFA per club e agli impegni internazionali delle Nazionali, che culmineranno con il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, il primo della storia a 48 squadre. Non è mancato un approfondimento sulle date del calciomercato estivo, per garantire una finestra temporale che sia compatibile con le esigenze delle società e degli atleti.

Un anno di grandi sfide

La stagione 2025/26 si preannuncia particolarmente intensa e ricca di appuntamenti di rilievo. Con il nuovo formato del Mondiale per Club e l’imminente Coppa del Mondo per Nazionali, l’intero sistema calcistico si trova a dover pianificare con cura ogni dettaglio. La Serie A, in questo contesto, punta a trovare soluzioni che tutelino la competitività e il benessere degli atleti, senza compromettere lo spettacolo sul campo.

La riunione ha rappresentato un passo avanti nella costruzione di un calendario armonioso, con il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate. Tuttavia, le sfide organizzative non mancano, e serviranno ulteriori incontri per definire ogni dettaglio. I tifosi, nel frattempo, possono iniziare a segnare in calendario la probabile data d’inizio di una stagione che promette spettacolo.