Prosegue la battaglia per i diritti tv in Serie A per il prossimo triennio.

A darsi battaglia sono Dazn e Sky, la prima ha trovato un accordo con la Tim per la copertura del segnale per garantire l’affidabilità del servizio streaming. Sul lato economico, infatti, resta sul tavolo l’offerta da circa 840 milioni all’anno per 7 partite in esclusiva a cui si aggiungerebbero altri 70 milioni da parte di Sky per tre in contemporanea (totale 910 milioni). D’allaltra parte Sky ha offerto 750 milioni per 10 partite non in esclusiva e 70 milioni per la creazione del canale di Lega.