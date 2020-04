Bel gesto da parte del mondo del calcio che si appresta a ripartire. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” i calciatori di Serie A prima di riprendere la normale attività dovranno fare dei tamponi, naturalmente la cosa ha fatto indispettire molti cittadini che hanno difficoltà a fare il test per via del costo oneroso. Allora il mondo del calcio ha pensato a un’iniziativa, ovvero per ogni tampone fatto da un tesserato, ne verranno donati 5 per il territorio.