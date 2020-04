La Calabria sta affrontando bene l’emergenza Coronavirus, il modello della regione del Sud Italia ha fatto il giro del mondo ed è finito sul “New York Times”. La Governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha voluto ringraziare il giornale americano, queste le sue parole: ” Grazie per aver parlato delle misure adottate da noi per contrastare l’emergenza. Nell’articolo si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito proponendo come esempio il caso della Calabria e le misure adottate per prevenire una disastrosa diffusione del virus”.