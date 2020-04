“Purtroppo, dopo il caso di Francesco Bonura, boss mafioso al 41 bis, il rischio di ulteriori scarcerazioni eccellenti è altissimo: la situazione è GRAVE e sta sfuggendo di mano, bisogna intervenire subito”. È davvero una situazione assurda e vergognosa. Condivido l’allarme di Catello Maresca, magistrato con una lunghissima esperienza in prima linea nella lotta alla mafia, a lui e al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri va anche la mia solidarietà per le ignobili minacce di morte ricevute”. Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, pubblicate sulla sua pagina Facebook in merito alla scarcercerazione di Francesco Bonura.